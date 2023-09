La liga de los barrios en la ciudad de Río Gallegos pone primera y este domingo será el partido inaugural y la entrega de premios de la temporada pasada, todo esto será en la cancha principal de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios, la Enrique Pino.

A su vez, a pocos días del inicio, la asociación cambió el formato para la Primera A. Habrá una fase regular de 20 fechas, luego los primeros 8 pasarán a los cuartos donde se medirán el 2° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Luego los vencedores de esos duelos pasarán a un cuadrangular final, tres fechas el que saque más puntos se llevarán el trofeo.

Curiosamente el partido inaugural lo jugaron los dos campeones de las primeras dos categorías del fútbol de los barrios, Camioneros de la A y Lamadrid de la B. Será un partido muy atractivo por eso mismo.

La liga de los barrios empezará a inicios del mes de septiembre, mucho antes que en años anteriores. La temporada pasado arrancó a fines de octubre del 2022 y finalizó a principios de julio, en pleno invierno.

La entrega de premios tiene horario para las 12:30, se entregará premios a los clubes que ocuparon podios y los premios individuales de cada categoría. Esto en el césped de la Pino.

Luego a las 14:00 en la Enrique Pino se medirán Camioneros vs. Lamadrid para dar inicio a la fase regular. Un partido muy bueno para ver, la cancha principal de la asociación se llenará de familias y se verá un buen espectáculo futbolístico.

Las demás categorías deberán esperar un fin de semana más, cabe resaltar que esta temporada no se agrega ni una división más, siguen: Primera A, B, C, D, Sénior, Super Sénior, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava división. Las mismas que la temporada pasada.