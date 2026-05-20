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Cada Mundial de Fútbol trae consigo una costumbre que atraviesa edades, clases sociales y generaciones: coleccionar figuritas. Comprar sobres, abrirlos con ansiedad, pegar cuidadosamente cada imagen e intercambiar las repetidas forma parte de un ritual que se renueva cada cuatro años y que mantiene intacta su magia.

Los recreos escolares, las reuniones familiares y las redes sociales vuelven a llenarse de mensajes como: “Nos faltan la 00, la 28, la 37 y la 156. ¿Alguien las tiene?”. El folclore de las figuritas mundialistas sigue más vivo que nunca y se convierte en una excusa perfecta para compartir momentos, hacer nuevos amigos y vivir la previa del Mundial de una manera especial.

En ese contexto, La Opinión Austral invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial de intercambio de figuritas este sábado 23 de mayo.

El encuentro se realizará de 16:00 a 18:00 horas en la sede de La Opinión Austral y LU12 AM680, ubicada en Zapiola 25, donde los fanáticos podrán llevar sus figuritas repetidas y buscar esas difíciles que todavía faltan para completar el álbum.

Además, durante la jornada habrá premios sorpresa para los participantes, sumando un atractivo extra a una tarde pensada para disfrutar en comunidad.

La propuesta está pensada para que coleccionistas y fanáticos del fútbol de todas las edades puedan compartir una tarde distinta, intercambiar figus y seguir viviendo la pasión mundialista camino al Mundial 2026. ¡Te esperamos!