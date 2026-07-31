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La FIFA dio un paso formal para analizar una de las propuestas más importantes de cara al Mundial 2030. El organismo que preside Gianni Infantino comunicó a sus 211 asociaciones miembro que estudiará la posibilidad de ampliar excepcionalmente el torneo de 48 a 64 selecciones, una iniciativa que modificaría por completo la planificación del certamen del Centenario.

La propuesta había sido planteada en las conversaciones posteriores al Mundial 2026 y ahora entró en una etapa concreta de evaluación. FIFA informó que pretende contratar a una agencia independiente para determinar si la ampliación es viable y cuál sería su impacto tanto sobre el torneo como sobre el ecosistema general del fútbol.

Cómo será el análisis de FIFA

La agencia deberá estudiar las consecuencias deportivas y económicas que tendría llevar el Mundial 2030 a 64 participantes. También tendrá que determinar si el aumento puede implementarse sin alterar de manera negativa la propuesta original del torneo.

En caso de avanzar, la consultora dispondría de aproximadamente un mes para presentar sus conclusiones a las asociaciones miembro. Posteriormente, el proyecto deberá ser analizado y votado por el Consejo de la FIFA, que tendría la última palabra sobre su viabilidad.

Los tiempos son especialmente importantes porque el organismo busca definir el formato antes de que las distintas confederaciones establezcan definitivamente sus sistemas de clasificación para 2030.

Las Eliminatorias del Mundial 2030, en espera

La posibilidad de pasar de 48 a 64 selecciones genera incertidumbre en todas las confederaciones. CONMEBOL, UEFA, AFC, OFC y Concacaf todavía no definieron de manera definitiva sus formatos y calendarios clasificatorios, ya que una ampliación modificaría la cantidad de plazas disponibles.

Para Argentina, Uruguay y Paraguay el escenario tiene una particularidad: los tres países ya tienen asegurada su participación en el Mundial 2030 por ser parte de la celebración del centenario, aunque igualmente disputarán las Eliminatorias sudamericanas. Si finalmente se aprueba el salto a 64 equipos, CONMEBOL deberá volver a definir cuántos cupos tendrá disponibles para el torneo.

UEFA, AFC y Concacaf, en contra de la ampliación

La propuesta no cuenta con el respaldo unánime de las confederaciones. UEFA aparece como la principal opositora a una ampliación excepcional para el Mundial 2030. La postura europea se había flexibilizado en algún momento respecto de la posibilidad de llegar a 64 participantes, pero volvió a endurecerse después de la posición adoptada por España y Portugal, dos de los principales anfitriones del certamen.

También existen reparos en AFC y Concacaf, mientras que la OFC tampoco tiene una posición favorable definida sobre el proyecto. El argumento principal gira alrededor del impacto que tendría modificar de manera excepcional el formato de la Copa del Mundo apenas cuatro años después de la ampliación a 48 equipos.

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