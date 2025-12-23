Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cuarta división del Atlético Boxing Club obtuvo una clara victoria frente a Talleres por 4 a 0 el pasado domingo con dos goles de Thiago García, otro de Ezequiel Quiroz y cero el marcador Francisco Santana, por lo que ganaron el torneo Clausura de forma invicta con la conducción de Matías Clavel.

En la jornada de hoy se enfrentarán al conjunto bancario que es el ganador del torneo Apertura en esa división, por lo que será un duro compromiso y cabe consignar que varios de estos jugadores ya han pisado la cancha en la primera división, siendo la mas cercana a lo mas alto del fútbol local.

Con esta posibilidad los albiverdes pueden sumar otro galardón mas como el de la sexta división, también ganando en el último encuentro con Talleres por 1 a 0 con gol de Benjamín González casi sobre la hora (en tiempo adicional), por lo que viene con un año de muchos títulos.