CON LEY DEL EX

La Selección Argentina Sub 20 inició su camino en el hexagonal final del Torneo Sudamericano con un triunfo clave ante Chile por 2-1 en el Estadio Olímpico de la UCV en Caracas, Venezuela. Los dirigidos por Diego Placente se impusieron con goles de Ian Subiabre y Agustín Ruberto en la primera mitad, mientras que Juan Rossel descontó para la Roja en el complemento.

El tanto de Subiabre representó un caso especial de la clásica “ley del ex”, pero en el ámbito de selecciones. El delantero patagónico, oriundo de Comodoro Rivadavia, había defendido previamente la camiseta de la Sub 17 de Chile en tres oportunidades.

Nacido el 1° de enero de 2007 en Chubut, Ian Subiabre tenía la posibilidad de representar a Chile debido a la nacionalidad de su padre, Martín. En agosto de 2022, el entrenador Hernán Caputto lo convocó para La Roja, permitiéndole disputar amistosos frente a Colombia y Santiago Wanderers. Sin embargo, poco después, Pablo Aimar lo llamó para integrar la Albiceleste y desde entonces se mantuvo en el seleccionado argentino.

en 2022 el entrenador de la Sub 17 de Chile, Hernán Caputto, citó a Subiabre contra Colombia y Santiago Wanderers, jugando minutos en el primero de ellos.

Primer tiempo: Argentina pegó en los momentos justos

El encuentro comenzó con mucha fricción en el mediocampo, y ambos equipos encontraron dificultades para generar situaciones de peligro. Sin embargo, la Albiceleste logró adelantarse en el marcador a los 35 minutos gracias a Ian Subiabre. Tras un avance de derecha a izquierda de Claudio Echeverri dentro del área, el delantero del Manchester City perdió la pelota, pero esta le quedó al atacante de River Plate, quien sacó un remate cruzado imposible para el arquero chileno Ignacio Sáez.

This browser does not support the video element.

Seis minutos más tarde, a los 41, Agustín Ruberto amplió la ventaja para Argentina. Echeverri envió un pelotazo largo al vacío, Ruberto ganó en velocidad a pesar de caerse, recortó dentro del área y definió con precisión junto al palo derecho de Sáez, estableciendo el 2-0 antes del descanso.

Segundo tiempo: Chile reaccionó pero no alcanzó

En la segunda mitad, Chile realizó modificaciones buscando mayor volumen ofensivo. A los 61 minutos, Ignacio Vásquez y Agustín Arce dejaron su lugar a Willy Chatiliez y Javier Cárcamo. La reacción chilena llegó a los 61 minutos cuando, tras un error en la salida argentina, Cárcamo robó el balón y asistió a Juan Rossel, quien definió para descontar y poner el 2-1.

El equipo chileno intentó llegar al empate, pero Argentina se mantuvo firme en defensa y sostuvo la ventaja hasta el final del encuentro, asegurando tres puntos vitales en el arranque del hexagonal final.

Formaciones iniciales

Argentina: Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Valentín Giménez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado, Maher Carrizo, Ian Subiabre, Claudio Echeverri; Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Chile: Ignacio Sáez; Matías Pérez, Iván Román, Nicolás Suárez, Yahir Salazar; Gabriel Pinto, Agustín Arce, Joaquín Silva, Ignacio Vázquez, Emiliano Ramos; Francisco Rossel. DT: Nicolás Córdova.

Resultados de la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20

Chile 1 – Argentina 2

Uruguay vs. Brasil |Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | 19.30

|Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | 19.30 Colombia vs. Paraguay |Brígido Iriarte, Caracas | 22.00

Tabla de posiciones del hexagonal final

# Equipos PTS J +/- G E P 1 Argentina 3 1 1 1 0 0 2 Uruguay 0 0 0 0 0 0 3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 4 Brasil 0 0 0 0 0 0 5 Colombia 0 0 0 0 0 0 6 Chile 0 1 -1 0 0 1

Con este triunfo, Argentina arranca con el pie derecho su participación en el hexagonal final y se perfila como uno de los candidatos a clasificar al Mundial Sub 20. En la próxima fecha, el equipo de Diego Placente enfrentará a su próximo rival en busca de seguir sumando puntos y acercarse al objetivo.

Fixture Sudamericano Sub 20 2025, hexagonal: partidos, calendario y resultados

Martes 4 de febrero

Chile 1-2 Argentina

Uruguay vs. Brasil |Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | 19.30

Colombia vs. Paraguay |Brígido Iriarte, Caracas | 22.00

Viernes 7 de febrero

Colombia vs. Brasil | Brígido Iriarte, Caracas | 17.00

Uruguay vs. Argentina | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | 19.30

Paraguay vs. Chile |Brígido Iriarte, Caracas | 22.00

Lunes 10 de febrero

Paraguay vs. Brasil | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | 17.00

Argentina vs. Colombia | Brígido Iriarte, Caracas | 19.30

Chile vs. Uruguay | Brígido Iriarte, Caracas | 22.00

Jueves 13 de febrero

Paraguay vs. Uruguay | Brígido Iriarte, Caracas | 17.00

Colombia vs. Chile | Brígido Iriarte, Caracas | 19.30

Brasil vs. Argentina | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas | 22.00

Domingo 16 de febrero

Argentina vs. Paraguay | Estadio José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz | hora a confirmar

Uruguay vs. Colombia | Estadio José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz | hora a confirmar

Brasil vs. Chile | Estadio José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz | hora a confirmar