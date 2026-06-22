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En el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de una victoria que le permita asegurarse la clasificación a los 16avos de final a falta de una jornada para terminar esta instancia.

De cara a este encuentro, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, decidió realizar un cambio con respecto al equipo que venció 3 a 0 a Argelia en el debut. El mismo, es el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel para jugar en el lateral derecho.

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Austria

La Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La formación de Austria para enfrentar a Argentina

Para este duelo, el entrenador Ralf Rangnick decidió hacer tres cambios con respecto al equipo que venció a Jordania con los ingresos de Danso, Paul Wanner y Michael Gregoritsch en lugar de Lienhart, Mwene y Kalajdzic.

De esta manera, los austríacos formarán con: Alexander Schalger; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; Romano Schmid, Michael Gregoritsch y Paul Wanner.

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