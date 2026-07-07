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Las Heras volvió a teñirse de celeste y blanco este martes tras el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3-2 frente a Egipto, resultado que aseguró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

Como ocurre desde el inicio del torneo, La Opinión Austral acompañó los festejos de los vecinos, que apenas finalizó el partido salieron a las calles para celebrar una remontada inolvidable.

Una extensa caravana de vehículos recorrió las calles de Las Heras tras la clasificación de Argentina a los cuartos

Una extensa caravana de autos recorrió distintos sectores de la ciudad hasta llegar al centro, donde cientos de hinchas se reunieron sobre la avenida Perito Moreno, al pie del monumento al General Las Heras, el tradicional punto de encuentro de cada celebración deportiva.

Un vecino enmascarado exhibió una réplica de la Copa del Mundo desde la caja de una camioneta.

Con banderas, camisetas, bombos y cánticos, familias enteras compartieron una tarde de emoción y orgullo, demostrando una vez más la pasión de los lasherenses por la Scaloneta. La ciudad vivió una verdadera fiesta futbolera y volvió a celebrar con el corazón un nuevo paso de Argentina rumbo al sueño mundialista.

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