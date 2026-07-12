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“Qué manera de sufrir“, dijo uno de los vecinos al pasar a La Opinión Austral. Y sí, como viene siendo una constante en este mundial: si no se sufre, no vale. En esta ocasión, con un partido que parecía transcurrir tranquilo y un gol tempranero, nada hacía prever que llegaríamos al alargue. Y así lo vivió la gente en la ciudad de Las Heras.

Se volvió un clásico salir a festejar al centro de la localidad, en el punto neurálgico de la plaza San Martín y sus alrededores. A pesar del frío, nadie se quedó en su casa. Desde jóvenes, niños y grandes, embanderados con los colores albicelestes, la multitud gritó por la “Scaloneta”. Que no se corte nunca. Que el miércoles volvamos a festejar.

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