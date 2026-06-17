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Decenas de vecinos de Las Heras salieron a las calles durante la medianoche del miércoles para celebrar el debut soñado de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Tras la victoria por 3-0 ante Argelia, con Lionel Messi como gran protagonista, una caravana de autos recorrió la ciudad hasta llegar al centro, donde los hinchas se concentraron sobre la Avenida Perito Moreno, al pie del monumento al General Las Heras, el tradicional punto de encuentro para los festejos.

El partido comenzó con tranquilidad, pero tras los goles y el pitazo final la ciudad despertó: bocinas, banderas y cantos acompañaron una celebración que se extendió durante la noche.

Las Heras volvió a teñirse de celeste y blanco y dejó una postal de alegría con la ilusión mundialista renovada.