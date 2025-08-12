Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mauro Fuentealba, quien forjó una sólida trayectoria como futbolista en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, decidió incorporarse al Club Social y Deportivo Bancruz.

Desde la institución deportiva le dieron la bienvenida al defensor, a quien describieron como un “ícono del fútbol santacruceño y jugador en actividad con más regionales disputados en la provincia, que tomó la valiente decisión de cruzar la vereda y unirse a nuestra pasión”.

Mauro Fuentealba, el nuevo refuerzo del Azzurro.

“Su talento, garra y amor por el fútbol ahora visten los colores de Bancruz. Mauro, gracias por elegir este nuevo camino con nosotros. ¡Juntos haremos temblar Santa Cruz!”, expresaron en redes sociales.

Cabe recordar que en mayo de 2024, la Comisión Directiva del Boxing le entregó un reconocimiento al joven, apodado “El Rayo”: una camiseta albiverde conmemorativa por sus 200 partidos, que llevaba este significativo número junto a su apellido.

foto prensa boxing”> El presidente “Leo” Mata y el vice “Tito” Velázquez le entregaron un reconocimiento a Mauro Fuentealba.

