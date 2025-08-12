Mauro Fuentealba dejó el Boxing y se convirtió en el nuevo refuerzo de Bancruz
El defensor, reconocido por su extensa carrera en el fútbol santacruceño, se incorporó al Club Social y Deportivo Bancruz, que lo recibió como un ícono dispuesto a aportar experiencia y garra en los próximos desafíos.
Mauro Fuentealba, quien forjó una sólida trayectoria como futbolista en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, decidió incorporarse al Club Social y Deportivo Bancruz.
Desde la institución deportiva le dieron la bienvenida al defensor, a quien describieron como un “ícono del fútbol santacruceño y jugador en actividad con más regionales disputados en la provincia, que tomó la valiente decisión de cruzar la vereda y unirse a nuestra pasión”.
“Su talento, garra y amor por el fútbol ahora visten los colores de Bancruz. Mauro, gracias por elegir este nuevo camino con nosotros. ¡Juntos haremos temblar Santa Cruz!”, expresaron en redes sociales.
