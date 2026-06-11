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A falta de cinco días para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debido a la situación física de Nicolás Tagliafico.

Días atrás en un entrenamiento, el lateral izquierdo sufrió un golpe, por lo que en las últimas jornadas no pudo practicar junto al resto de sus compañeros y generó preocupación en la Albiceleste, debido a que podría sufrir una lesión que lo condicione de cara a la Copa del Mundo.

En primera instancia, esta lesión no sacaría al lateral izquierdo de la lista de 26 convocados, pero los próximos días serán claves para determinar su presencia o no en este Mundial. En caso de no estar presente, quien cuenta con chances de reemplazarlo es Marcos Acuña.

De esta manera, Tagliafico es el único que ahora genera preocupación en el cuerpo técnico de Scaloni. Tanto Julián Alvarez como Leandro Paredes ya están entrenando a la par del plantel, por lo que cuentan con chances de reaparecer el próximo martes frente a Argelia en el debut mundialista.

Dibu Martínez se prepara para volver ante Argelia

Por otro lado, el arquero todavía continúa recuperándose de la fractura de dedo que sufrió en la final de la Europa League con Aston Villa. El próximo viernes será un día clave ya que allí analizarán si el callo se formó de la mejor manera o si aún debe esperar para volver a entrenar.

En caso de recibir el visto bueno tendrá cinco días para practicar junto al resto de los futbolistas. Caso contrario, todo indica que no podrá estar frente a Argelia, por lo que su lugar lo ocupará Gerónimo Rulli, quien ya atajó en el amistoso ante la Selección de Islandia.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Fecha 1: Argentina vs. Argelia – martes 16 de junio a las 22.00 horas

Fecha 2: Argentina vs. Austria – lunes 22 de junio a las 14.00 horas

Fecha 3: Jordania vs. Argentina – sábado 27 de junio a las 23.00 horas

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