El club riogalleguense de futsal La Red FC se presentó durante todo el fin de semana a Ushuaia, Tierra del Fuego para disputar la Copa Challenger “José Pérez“. El plantel partió el viernes al mediodía, y volvieron este domingo a la tarde.

La Red FC llevó a dos categorías a este campeonato, +38 y +45, donde en ambas llegaron a la final pero porque la organización no quiso moverla unas horas antes, se fueron y no disputaron ambos encuentros. Decidieron irse y no disputar las finales que le correspondían jugar.

Ambos divisiones hicieron una fase de grupos magnifica, sin perder un solo partido y con muchos goles a favor. La categoría +38 jugaron las semifinales contra Hier Turco de Ushuaia, mientras los +45 disputaron la misma instancia frente a TDF de Río Grande. Superándolos ampliamente y llegando a la final merecidamente.

Los rivales de las finales no sabían, debido a que los partidos estaban programados para las 13:00 (+45) y 14:00 (+38). Por el no rotundo de cambio de horario, La Red FC partió hacía la ciudad capital santacruceña para poder pasar las cuatro fronteras a horario y poder llegar a sus casas el domingo.

“Somos campeones”

Desde el club riogalleguense comentaron lo siguiente: “Nos vamos, les regalamos las dos finales que nos querían hacer jugar 16:00 y 17:00 sabiendo que no llegamos a la frontera para volver a nuestros hogares y llegar a horario a nuestros trabajos. Nos vamos con la frente en alto, sabiendo que somos campeones.”