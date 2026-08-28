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Germinal goleó 6 a 1 a Juan Manuel de Rosas este jueves en el estadio El Fortín de Rawson, por la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga del Valle, en un partido que tuvo como gran figura al delantero Owen Soto.

El atacante fue protagonista absoluto al marcar cinco de los seis goles del conjunto Verdiblanco, en una jornada especial que significó su despedida del torneo liguista antes de emprender una nueva etapa en el fútbol santacruceño.

El restante gol de Germinal fue convertido por Federico Cárcamo, mientras que Nichols marcó el único descuento para Juan Manuel de Rosas.

Owen Soto, en uno de sus festejos de gol durante su último partido con Germinal. FOTO: DANIEL FELDMAN / JORNADA

Una despedida soñada

La goleada tuvo como principal protagonista a Owen Soto, quien cerró su participación con Germinal antes de incorporarse a Boxing Club de Río Gallegos.

El delantero fue contratado por el conjunto santacruceño para disputar el Torneo Regional Amateur, por lo que el encuentro ante Juan Manuel de Rosas fue su último compromiso con la camiseta de Germinal en la competencia de la Liga del Valle.

Soto viajará el próximo martes rumbo a Río Gallegos para sumarse a préstamo a Boxing y comenzar a trabajar de cara al desafío regional.

No será el único jugador de Germinal que continuará su carrera en Boxing Club. También Arian Castillo se incorporará al albiverde para disputar el Regional Amateur.