El fútbol de los barrios se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Ariel “Cascote” Santos.

Sudamérica Fútbol Club expresó en sus redes sociales: “Día triste para la familia sudaka, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro amigo Ariel Santos “Cascote”, futbolero de ley, hincha de Banfield y de Sudamérica, vistió nuestra camiseta en nuestros comienzos pero nos acompañó siempre, en toda actividad que realizamos, siempre alentándonos por todas nuestras etapas, sean buenas o malas, ahí siempre estuvo para alentar al Sudaka”.

“Se van a extrañar tus anécdotas, tus consejos y verte del otro lado del alambrado gritando, pero sabemos que desde arriba nos vas a seguir alentando”, acotaron.

Por su parte, la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) también difundió un mensaje de condolencias: “Hoy es un día muy triste para toda la familia de Sudamérica y para el fútbol barrial. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo Ariel Santos, querido por todos como ‘Cascote'”.

“Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Hasta siempre, querido Cascote. Tu recuerdo quedará para siempre en la Liga y en cada cancha donde dejaste tu huella“, cerró el mensaje.