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Por primera vez en la historia, el Mundial organizado por FIFA cuenta con la presencia de 48 países participantes, divididos en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de las zonas, más los ocho mejores terceros serán los que clasifiquen a los 16avos de final.

Además de esto, esta Copa del Mundo cuenta con una particularidad. La misma está relacionada a la hora de desempatar a dos equipos que se encuentran igualados en puntos en la fase de grupos, ya que no se utiliza más como primer criterio la diferencia de gol, sino que ahora es el Desempate Olímpico.

Qué es el Desempate Olímpico y cómo desempata los grupos del Mundial 2026

El Desempate Olímpico (también conocido como sistema de enfrentamientos directos o head-to-head) es un criterio de definición en torneos deportivos de grupos que prioriza los resultados obtenidos entre los equipos empatados, en lugar de contabilizar la diferencia de gol de todos los partidos del grupo.

Esto quiere decir que para definir quién quedará por encima del otro en la tabla de posiciones se utilizará como primer criterio el resultado que obtuvieron la vez que se enfrentaron. El que haya resultado ganador, quedará por encima del elenco perdedor.

Según el criterio de desempate de la Copa del Mundo, en caso de que estos dos equipos hayan igualado en el enfrentamiento entre sí, allí sí se tomará en cuenta como segundo criterio de desempate será la diferencia de gol que tengan a favor en el transcurso de la fase de grupos.

En este Mundial, debido al Desempate Olímpico, tanto la Selección de Haití como la de Turquía quedaron eliminados en la segunda fecha de la fase de grupos, debido a que perdieron sus dos partidos y solamente pueden empatar en puntos a quienes tienen arriba, pero ya cayeron ante ellos, por lo que quedarán por debajo en la tabla.

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