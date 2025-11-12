Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Racing Club de Puerto San Julián anunció la conformación de su nueva Comisión Directiva, que conducirá los destinos de la institución durante el período 2025–2027. Desde la entidad, manifestaron el orgullo de iniciar una nueva etapa “con el compromiso, la pasión y el esfuerzo de todos quienes aman estos colores celeste y blanco”.

La lista proclamada está encabezada por Javier Herrera como presidente, acompañado por María Oyarso en la vicepresidencia. En el área administrativa, Mario Miranda ocupará el cargo de tesorero, mientras que Doriana Osorio será la protesorera. La secretaría estará a cargo de Sergio Ramírez, con Alicia Andrade como prosecretaria.

El cuerpo de vocales estará integrado por Jorge Rivas (1°), Javier Borquez (2°), Lidia Piñeyro (3°), Rubén Rabadan (4°) y Jorge Tapia (5°). Además, Jorge Alvarado y Laura Ávila serán los revisores de cuentas titulares.

Desde Racing Club destacaron que la nueva gestión buscará fortalecer las actividades deportivas, mejorar la infraestructura y seguir promoviendo el sentido de pertenencia entre socios, jugadores y familias.

“Una nueva etapa comienza para nuestro querido Racing, con el compromiso de seguir creciendo y remando juntos”, expresaron en redes sociales, donde también convocaron a la comunidad a acompañar este proceso.