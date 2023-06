Sergio Massa estuvo en la despedida de Riquelme y le dejó un afectuoso mensaje: "Feliz por vos amigo"

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo presente en la Bombonera para ver la despedida del ídolo de Boca Juan Román Riquelme, con quien mantiene una amistad desde hace muchos años, y le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Hoy te despedís en la cancha. Sé que te hubiese gustado hacerlo hace mucho. Para muchos sos el 10. Para muchos sos un Dios. Pero seguís siendo Román de Torcuato. Feliz por vos amigo. ¡Disfrutalo!", escribió en la red social el político y confeso hincha de Tigre.

Cabe remarcar que ambos mantienen una amistad muy importante que hizo que desde que Riquelme es vicepresidente de Boca la relación entre el club y Tigre se fortalezca mucho más a tal punto que el Xeneize le ha dado varios jugadores a préstamo al Matador.

El mensaje de Riquelme para el hincha de Boca en su partido de despedida

En un emocionante partido plagado de estrellas, Juan Román Riquelme se despidió, años después de su retiro, del fútbol profesional. El actual vicepresidente de Boca Juniors logró una soñada despedida en una Bombonera colmada de gente.

Bajo el nombre de "Un partido para toda la vida", el "último gran Nº 10" se despidió de su gente jugando junto a las glorias del club Xeneize y de la Selección Argentina.

Alrededor de 55 mil hinchas no olvidarán este 25 de junio, cumpliéndose 45 años del primer campeonato del mundo de Argentina y, a 9 años de abandonar la actividad, Román se dio el gusto de jugar un último picado en "el patio de su casa" con Lionel Messi como invitado estelar.

Al finalizar el encuentro, portando la camiseta con el número 10 y el nombre de Maradona en su espalda, al igual que Diego se había despedido luciendo la de "Román" en 2001, Riquelme recordó sus orígenes " Le agradezco a José (Pekerman) por todo lo que me enseñó de chico".

Como también, se dirigió a sus técnicos preferidos, Alfio "Coco" Basile y el "Virrey" Carlos Bianchi: "Este señor de gorra y barba me enseñó de fútbol y de la vida, y Carlos fue el culpable que nos acostumbró a ganar siempre".

"Mi papá me hizo bostero como ustedes y yo me voy a morir bostero. Me levanto todos los días y le pido a Dios seguir la relación con ustedes, porque sin ustedes no podría vivir", aseguró Román.

Finalmente, concluyó: "Tuve la suerte de que el 10 de noviembre de 1996 entré en una película, la más linda que le puede pasar a una persona"