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La histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra ya empezó a jugarse fuera de la cancha. A horas del duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, Paul Scholes, una de las máximas leyendas del fútbol inglés, analizó el presente de ambos seleccionados y dejó una contundente reflexión sobre lo que puede suceder en el encuentro.

El exmediocampista del Manchester United consideró que tanto el equipo de Lionel Scaloni como el de Thomas Tuchel llegaron a esta instancia sin mostrar su mejor versión futbolística, aunque destacó la capacidad de ambos para resolver los partidos más complicados y avanzar en el certamen.

Paul Scholes aseguró que Argentina tiene una ventaja sobre Inglaterra

Durante su análisis, Scholes sostuvo que el recorrido de las dos selecciones en la Copa del Mundo fue muy similar y remarcó que ninguna dominó claramente a sus rivales.

“Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado realmente bien, pero ambos fueron sacando adelante los partidos”, afirmó.

El exfutbolista incluso hizo referencia a los encuentros de la Albiceleste frente a Egipto y Cabo Verde, al considerar que el conjunto argentino también necesitó una cuota de fortuna para mantenerse con vida en el torneo.

Sin embargo, dejó en claro cuál considera que es la principal diferencia entre ambos equipos.

La experiencia, el punto que Scholes cree que favorece a la Scaloneta

Para el exvolante inglés, el mayor respaldo con el que llega Argentina es haber atravesado este tipo de partidos en los últimos años.

“La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya pasó por esto. Sabe cómo ganar este tipo de partidos importantes. Ganó el último Mundial y conoce perfectamente cómo afrontar estas instancias. Nosotros todavía tenemos que demostrar que podemos hacerlo”, aseguró.

Las declaraciones coinciden con una idea que se repite en gran parte de la prensa inglesa, que reconoce el peso de la experiencia del plantel dirigido por Lionel Scaloni en las fases decisivas de los grandes torneos.

“Va a ser un caos”: el pronóstico de Paul Scholes para Argentina vs. Inglaterra

Scholes también se animó a anticipar cómo imagina el desarrollo de la semifinal y pronosticó un partido cargado de tensión.

“Va a ser un partido muy intenso, un verdadero caos. Creo que habrá expulsados. Puede terminar 4-3 para cualquiera de los dos, con muchas tarjetas amarillas y alguna roja”, sostuvo.

El exjugador entiende que la rivalidad histórica entre ambos países, sumada a la importancia deportiva de una semifinal mundialista, puede convertir al encuentro en uno de los más calientes del certamen.

La frase sobre Argentina que llamó la atención en Inglaterra

Entre todas sus declaraciones, hubo una que rápidamente generó repercusión en los medios británicos.

“Si Argentina pierde se va a armar un escándalo, eso está garantizado. Y este enfrentamiento tiene una historia muy profunda. Cuando pierdes contra ellos, se siente muchísimo”, expresó Scholes.

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