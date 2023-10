Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Inter Miami, del DT Gerardo Martino, recibió un cachetazo duro y fue derrotado por Chicago por 4-1, en partido correspondiente a la fase regular de competencia de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Sin Lionel Messi, todavía recuperándose de esa molesta cicatriz en el isquiotibial de la pierna izquierda, la franquicia del estado de la Florida sufrió un nuevo baño de realidad ante la ausencia de su máxima estrella.

Por su parte, el jugador de Río Gallegos, Tomás “Toto” Avilés no estuvo entre los convocados al partido debido a estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El conjunto del entrenador rosarino acumuló su cuarto cotejo consecutivo sin triunfos (incluida la final de la US Open Cup en la que perdió con Houston Dynamo por 2-1) y parece haber desperdiciado por completo la chance de ingresar a los play-offs de postemporada, al mantenerse en la decimotercera colocación de la Conferencia Este, con 33 unidades.

Inter Miami tuvo como titular al exmediapunta de Colón de Santa Fe, Facundo Farías, mientras que ingresó en el segundo período el exdelantero de Defensa y Justicia, Nicolás Stefanelli.

El único gol del elenco del ‘Tata’ fue obra del venezolano Josef Martínez (St. 8m.), a través de un tiro penal.

El equipo local, que concretó una actuación más que convincente que le permitió el disfrute a buena parte de una concurrencia record de 62.124 espectadores en el Soldier Field, se impuso con los goles convertidos por los suizos Xherdan Shaqiri (St. 3m. y 28m.) y Maren Haile-Selassie (St. 17m. y 21m.), según reflejó ‘Flashscore’.

En Chicago, que es dirigido por el DT estadounidense Frank Klopas, se desempeñó el volante Gastón Giménez (ex Vélez Sarsfield), que viste la camiseta del seleccionado paraguayo de fútbol.

Inter Miami buscará recuperarse este sábado, a las 20.30, cuando enfrente al Cincinnati FC, en el DRV PNK Stadium, de Fort Lauderdale.

La jornada contuvo numerosa cantidad de participación y protagonismo argentino, a punto tal que hubo cinco de ellos que festejaron.

Así, Sebastián Driussi (ex River Plate) festejó en la victoria 3-0 del Austin sobre DC United; Luciano Acosta (ex Boca) convirtió un penal para el 1-2 de Cincinnati ante New York Red Bulls y Tomás Chancalay (ex Racing) aportó la conquista del New England Revolution, que perdió 2-1 ante Columbus Crew.

Además, Julián Carranza (ex Banfield) anotó para Philadelphia Union, que le ganó por 3-2 a Atlanta United, en donde Thiago Almada (ex Vélez) descontó a través de un tiro penal.