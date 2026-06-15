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El Mundial 2026 arrancó con sorpresas y no por los resultados dentro del campo de juego, ya que después de su debut en el Grupo F con derrota 5 a 1 ante la Selección de Suecia, la Selección de Túnez decidió destituir a Sabri Lamouchi de su cargo como entrenador del primer equipo.

Con tan solo cinco partidos dirigidos desde su llegada al seleccionado africano a principios de este año, el DT francés no pudo darle su impronta al equipo, por lo que la Federación Tunecina de Fútbol decidió interrumpir el vínculo sin importar que está en plena disputa de la Copa del Mundo.

Ante esta decisión, las próximas horas serán claves para determinar quién será el próximo entrenador para los dos partidos que le quedan al equipo, en los que buscarán sumar puntos, para por lo menos, clasificar a los 16avos de final como uno de los 8 mejores terceros.

La próxima presentación de la Selección de Túnez será el lunes 21 de junio, cuando a partir de la 01.00 horas de Argentina se enfrente a Japón en búsqueda de su primer punto en el certamen. Su participación en el Grupo F la cerrará ante Países Bajos, la cabeza de serie del mismo.

Los números de Sabri Lamouchi como entrenador de Túnez

En su corto paso como entrenador de Túnez, que duró tan solo seis meses, el entrenador francés dirigió un total de cinco partidos, con un saldo más que negativo, debido a que cosechó una victoria (1 a 0 frente a Haití), un empate (0 a 0 con Canadá) y tres derrotas (1 a con Austria, 5 a 0 con Bélgica y 5 a 1 ante Suecia).

De esta manera, se cerró su ciclo en el combinado africano y deberá buscar alternativas para continuar su carrera como entrenador. Cabe destacar que en 2014 dirigió a la Selección de Costa de Marfil, con la que quedó eliminado en la fase de grupos frente a Colombia, Japón y Grecia.

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