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La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo desató una celebración multitudinaria en todo el país. Río Gallegos no fue la excepción: minutos después de la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra, cientos de vecinos se reunieron en la tradicional intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín para festejar una noche inolvidable.

El triunfo argentino, conseguido con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, provocó una explosión de alegría que rápidamente se trasladó a las calles. Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades llegaron al centro de la capital santacruceña para compartir la emoción de estar nuevamente en una final mundialista.

FOTO JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Vestidos con camisetas de la Selección, banderas argentinas en alto y al ritmo de bombos, bocinas y cánticos, los hinchas transformaron el histórico punto de encuentro en el escenario principal de una celebración que volvió a reunir a toda la comunidad.

Una postal que quedó grabada desde el aire

A pocos minutos de finalizado el partido —que terminó cerca de las 18 horas—, una verdadera marea albiceleste comenzó a ocupar la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, un lugar que ya se convirtió en el punto elegido por los vecinos para festejar los grandes logros deportivos de la Selección.

Las imágenes captadas desde un drone por Emmanuel Quiroga, director de arte de La Opinión Austral, reflejaron la magnitud de la convocatoria: una multitud que en cuestión de minutos cubrió las calles con los colores argentinos y convirtió la jornada en una postal histórica para Río Gallegos.

La celebración continuó durante varias horas y se extendió hasta entrada la noche del miércoles, con el mismo sentimiento que recorrió todo el país: orgullo, emoción y la ilusión renovada de acompañar a la Selección Argentina en una nueva final del mundo.