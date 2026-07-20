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La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó escenas de tristeza en todo el país. Sin embargo, en Gobernador Gregores se registró un episodio tan insólito como llamativo: un vecino descargó toda su furia contra el Smart TV con el que había seguido el partido y el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió pocos minutos después del pitazo final que decretó la victoria española por 1-0. En las imágenes, grabadas por testigos, se observa al hombre trasladando el televisor hasta la vía pública para luego golpearlo con fuerza en repetidas ocasiones.

Un detalle que llamó la atención de quienes presenciaron la escena fue que el vecino evitó las veredas cubiertas de nieve y caminó hasta el centro de la calle, que había sido despejada, para asegurarse de que nada amortiguara los golpes contra el aparato.

Lejos de detenerse allí, continuó descargando su bronca con varias patadas hasta destruir por completo la pantalla del televisor.

El episodio fue registrado por otras personas que se encontraban en el lugar y el video comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

El insólito episodio volvió a reflejar el impacto emocional que tuvo el resultado entre muchos hinchas argentinos.