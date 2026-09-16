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Durante el mediodía de este miércoles, una violenta embestida de ráfagas de viento patagónico causó serios destrozos en la infraestructura privada y el mobiliario urbano de Gobernador Gregores, obligando a un intenso despliegue de los cuerpos de socorro para neutralizar focos de riesgo inminente y salvaguardar la integridad de los vecinos.

La cadena de emergencias comenzó a suscitarse pasadas las 12:30 horas, en el momento de mayor intensidad del viento. El alerta movilizó a los efectivos de la División Cuartel 10° de Bomberos, quienes debieron montar un operativo de intervención rápida que se extendió de manera ininterrumpida hasta las 14:30. El primer frente de combate contra los efectos del temporal se situó en la Chacra N° 15, un sector periférico donde las ráfagas amenazaban con arrancar de cuajo estructuras habitacionales y galpones de material ligero.

En ese punto, los servidores públicos debieron desplegar equipamiento pesado para evitar el colapso. Mediante el uso de amoladoras, sierras sable y martillos, la dotación procedió al corte y desmontaje controlado de muros inestables y secciones de techos que habían quedado desprendidos.

Según pudo saber La Opinión Austral, para evitar que la fuerza del viento embolsara las chapas sueltas y las transformara en peligrosos proyectiles aéreos, los bomberos aseguraron los tirantes y paneles utilizando cargas externas de fijación sobre las cubiertas.

Casi en paralelo, las unidades de emergencia debieron desplazarse hacia el corazón de la planta urbana. Sobre la avenida San Martín al 741, exactamente frente al edificio de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), las ráfagas quebraron la estructura de una farola del alumbrado público. El colapso del poste sobre la acera representaba una amenaza directa para los peatones y el denso tránsito vehicular de la zona comercial.

En esta segunda escena, la labor requirió una ajustada coordinación interinstitucional. El personal del Cuartel 10° articuló maniobras con los efectivos de la Comisaría Local para cortar de forma preventiva el flujo vehicular sobre la avenida, mientras que las cuadrillas de Servicios Públicos procedieron al desenergizado de las líneas y a la remoción técnica de la luminaria destrozada.