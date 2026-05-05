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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este martes la inauguración del Jardín Maternal “La Casita Encantada” en la localidad de Gobernador Gregores, una obra que permanecía paralizada desde 2019 y que fue reactivada en el marco del plan provincial de normalización de la infraestructura pública.

Acompañado por la intendenta Carina Bosso, el mandatario provincial destacó que la finalización del edificio representa un avance significativo para la comunidad educativa local, especialmente en el nivel inicial, donde la demanda de espacios adecuados resulta clave para el desarrollo de la primera infancia.

Reactivación de obras y orden administrativo

Durante el acto, Vidal hizo hincapié en las dificultades que implicó retomar proyectos inconclusos en distintos puntos de la provincia. Según explicó, muchas de las obras iniciadas en gestiones anteriores presentan irregularidades administrativas y legales que obligaron a un proceso previo de revisión y ordenamiento.

“Muchas de las obras que se comenzaron en el pasado en esta provincia están judicializadas porque no coincidía la certificación de obra con lo que el Estado les había abonado a las constructoras”, afirmó el gobernador.

En esa línea, remarcó que existían inconsistencias en la documentación y en los circuitos de financiamiento, lo que derivó en demoras inevitables para poder reactivar los trabajos. “Había una cuestión administrativa totalmente incorrecta, con papeles desordenados que no coincidían con los envíos de fondos”, agregó.

Inauguración del jardin del Gobernador Gregores.

Un espacio clave para la comunidad

La apertura del jardín maternal representa un hito para Gobernador Gregores, ya que permitirá ampliar la capacidad de atención y cuidado para niños y niñas en edad temprana, brindando un espacio adecuado y equipado para el desarrollo de actividades pedagógicas.

El edificio quedó bajo la órbita del municipio, que será el encargado de su administración y funcionamiento. En ese sentido, Vidal valoró las gestiones realizadas por la intendenta Bosso para lograr la concreción del proyecto.

“Es muy fácil criticar, pero hay cosas que se hicieron muy mal y que hoy a nosotros nos toca reacomodar y poner en orden”, expresó el mandatario, al tiempo que instó a la comunidad a cuidar las instalaciones, al considerarlas un bien común.

Jardín maternal en Gobernador Gregores.

Recorrido y puesta en marcha

La jornada culminó con el tradicional corte de cintas y un recorrido por las instalaciones del jardín, donde las autoridades verificaron el equipamiento dispuesto para el inicio de las actividades.

Con esta inauguración, el Gobierno provincial busca avanzar en la recuperación de obras estratégicas para el interior santacruceño, con especial énfasis en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el acceso equitativo a servicios esenciales.