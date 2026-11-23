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Entre el viernes 20 y este lunes 23 de noviembre, la Policía de Santa Cruz ejecutó un amplio dispositivo de seguridad en el corazón geográfico de la provincia, alcanzando la significativa cifra de más de trescientas ochenta personas identificadas y más de ciento sesenta y cinco rodados fiscalizados a lo largo de cuatro jornadas consecutivas de labor preventiva.

Las acciones se llevaron adelante en cumplimiento estricto del “Plan de Seguridad a desarrollarse los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre de 2026“, dispuesto formalmente por la Dirección General Regional Centro mediante la Orden Operacional N° 016-DGRC/2026. El despliegue abarcaron simultáneamente las jurisdicciones de Gobernador Gregores, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz, persiguiendo el triple propósito de fortalecer la seguridad ciudadana, disuadir la comisión de hechos ilícitos y garantizar la seguridad vial en puntos neurálgicos de circulación.

El mayor volumen de identificaciones personales y vehiculares de todo el operativo se registró en la histórica localidad de Puerto Santa Cruz. Allí, los efectivos apostados en diferentes intersecciones estratégicas, accesos urbanos y rutas de circulación lograron verificar la documentación y los antecedentes de más de doscientas veinte personas, además de controlar más de cien automóviles particulares y tres unidades de transporte. Paralelamente, los uniformados realizaron recorridas preventivas por establecimientos educativos y organismos públicos, sumando además tareas de supervisión y acompañamiento en los cierres de locales nocturnos en estrecha coordinación con los inspectores municipales.

En el corazón de la estepa, en tanto, la ciudad de Gobernador Gregores fue escenario de minuciosos controles vehiculares emplazados en distintos sectores del ejido urbano y en intersecciones clave de rutas nacionales y provinciales. Como resultado de esa labor sostenida en el terreno, el personal policial identificó a más de ciento cuarenta personas y fiscalizó más de cincuenta vehículos, complementando la tarea con patrullajes preventivos y recorridas constantes por zonas comerciales, dependencias públicas y escuelas de la localidad.

Por su parte, en la ciudad portuaria de Puerto San Julián, el dispositivo comprendió puestos de control vehicular sobre la traza de la Ruta Nacional N° 3, verificaciones de pasajeros y equipajes en la terminal de ómnibus, patrullajes preventivos por los distintos barrios y controles de tránsito urbanos. En uno de los puntos de fiscalización destacados dentro de esa jurisdicción se concretó la identificación de veinte personas y quince vehículos, sumándose además intervenciones preventivas durante la nocturnidad y el cierre ordenado de locales de esparcimiento.

De acuerdo con el balance oficial elevado por las autoridades de la Dirección General Regional Centro, la totalidad de los procedimientos ejecutados a lo largo de los cuatro días en las tres localidades se desarrollaron con absoluta normalidad y sin que se registraran novedades judiciales ni incidentes de relevancia.