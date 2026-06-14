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Una inusual situación movilizó durante la madrugada de este domingo a los servicios de emergencia de Gobernador Gregores, luego de que una camioneta despistara y terminara dentro de un canal de desagüe ubicado en una zona urbana de la localidad. Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas, aunque demandó la intervención de Bomberos, efectivos policiales y personal sanitario para garantizar la seguridad del lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente se registró alrededor de las 4:15 de la mañana sobre calle Las Loicas, en el tramo comprendido entre Antártida Argentina y Tomás Cox. A esa hora, la División Cuartel 10° de Bomberos recibió un requerimiento de la Comisaría local y desplegó una dotación a bordo del móvil 1143 para acudir al sitio del siniestro.

Al arribar, los rescatistas se encontraron con una escena que evidenciaba la magnitud del despiste. Por causas que no fueron informadas oficialmente, una camioneta Volkswagen Amarok doble cabina había abandonado la calzada y se había deslizado lateralmente hasta caer en el interior de un canal de desagüe de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

La unidad quedó detenida entre agua y barro, una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves considerando las características del terreno y las condiciones propias de la madrugada. Sin embargo, al momento de la llegada de los equipos de emergencia, el vehículo se encontraba sin ocupantes y con el motor apagado.

Las tareas iniciales estuvieron orientadas a verificar la existencia de personas atrapadas o heridas dentro del rodado. Tras una rápida inspección, los bomberos confirmaron que no había ocupantes en el interior.

Minutos después se constató que el conductor se había refugiado en una vivienda cercana al lugar del hecho. Según se informó, el hombre se encontraba consciente, lúcido y sin lesiones visibles. Además, manifestó que posteriormente se haría responsable de coordinar el retiro de la camioneta.

La intervención permitió descartar riesgos inmediatos tanto para el conductor como para terceros. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes y comprobado que la escena se encontraba segura, la dotación de Bomberos concluyó sus tareas y emprendió el regreso a la dependencia.

El operativo finalizó alrededor de las 4:50 de la madrugada, luego de poco más de media hora de trabajo conjunto entre los distintos organismos que participaron de la asistencia.

En el lugar también colaboraron efectivos de la Policía de Santa Cruz y personal sanitario, quienes acompañaron las tareas preventivas y evaluaron el estado general del conductor.