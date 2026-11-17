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Una repentina descarga eléctrica proveniente de un transformador de alta tensión desencadenó un foco ígneo sobre una tradicional cortina de álamos en Gobernador Gregores, generando momentos de lógica preocupación entre los vecinos de la localidad del centro santacruceño ante el riesgo de que el viento patagónico propagara el fuego hacia las viviendas cercanas.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 21:40 horas de este lunes, cuando las guardias recibieron el alerta por un incendio forestal urbano en la intersección de las calles Patagonia Argentina y Martín Fierro. Según pudo saber La Opinión Austral, al llegar al lugar, las autoridades constataron que el chispazo originado en la infraestructura eléctrica había alcanzado de lleno el follaje y las ramas secas de una fila de álamos emplazada en la vereda, iniciando una combustión que amenazaba con extenderse rápidamente por toda la arboleda del sector.

De inmediato, una dotación compuesta por dos efectivos de la División Cuartel 13° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz arribó a la escena para tomar el control operativo de la situación. Dada la naturaleza del origen del siniestro -que combinaba el peligro de la alta tensión eléctrica con material vegetal altamente inflamable-, el procedimiento exigió una coordinación precisa entre distintas agencias estatales antes de iniciar el ataque directo con agua.

En el terreno se articuló un trabajo conjunto con los efectivos de la Comisaría Cabo Enrique Grippo, quienes se encargaron de asegurar el perímetro y restringir la circulación vehicular y peatonal para resguardar a los curiosos, al tiempo que personal técnico de Servicios Públicos Sociedad del Estado intervino sobre la línea energética para neutralizar cualquier riesgo de electrocución durante las maniobras de rescate.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad en la red eléctrica, los bomberos desplegaron las líneas de mangueras y ejecutaron intensas tareas de ataque directo, extinción y posterior enfriamiento sobre la arboleda afectada. La pericia de los rescatistas resultó fundamental para circunscribir el fuego exclusivamente a los ejemplares alcanzados por la descarga inicial, logrando frenar su avance y evitar por completo la propagación de las llamas hacia los patios y construcciones lindantes.