La inmensidad y la soledad de la Ruta Nacional 40 volvieron a ser escenario de un operativo de emergencia de alta complejidad en el corazón de Santa Cruz. A media mañana de este lunes, un motociclista de nacionalidad mexicana sufrió un grave accidente a más de 100 kilómetros de Gobernador Gregores, lo que obligó a activar un protocolo de rescate que demandó casi tres horas de trabajo coordinado entre personal de rescate, salud y fuerzas de seguridad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 102 de la Ruta 40 Sur, en un tramo caracterizado por largas distancias sin servicios, terreno irregular y condiciones que suelen poner a prueba tanto a los viajeros como a los equipos de asistencia. Allí, por causas que aún se intentan establecer, Iván Casa Rubia, un viajero internacional que recorría la Patagonia en motocicleta, perdió el control del rodado y terminó con una lesión de extrema gravedad.

Al arribar al lugar, la dotación de la Unidad de Rescate constató que el motociclista presentaba una fractura expuesta en el miembro inferior derecho, una lesión considerada crítica por el alto riesgo de complicaciones. La prioridad fue estabilizar al herido en el mismo lugar del accidente, teniendo en cuenta que cualquier movimiento indebido podía agravar el cuadro clínico.

Un móvil de bomberos en las inmediaciones del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El personal especializado actuó con rapidez y precisión. Se realizó la inmovilización inmediata de la pierna afectada mediante la colocación de una férula y se utilizó una tabla rígida para asegurar el traslado seguro del paciente. Estas maniobras, habituales en contextos urbanos, adquieren una dimensión mucho más compleja cuando se ejecutan en plena ruta, con viento, frío y una distancia considerable hasta el centro de salud más cercano.

Una vez estabilizado, Casa Rubia fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital de Gobernador Gregores, bajo la supervisión de la enfermera Carolina Cardozo, quien monitoreó su estado durante todo el trayecto. El recorrido, largo y exigente, demandó especial atención debido a la gravedad de la lesión y a las condiciones propias del camino.

En paralelo, personal de la Comisaría local quedó a cargo de la custodia de la moto y de las pericias correspondientes, con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente. Fuentes oficiales señalaron que el operativo completo se extendió por casi tres horas, un tiempo que refleja tanto la complejidad del terreno como la distancia que separa a estos puntos de la red sanitaria.