Un siniestro vial seguido de un incendio vehicular generó preocupación durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Gobernador Gregores, cuando un automóvil impactó violentamente contra un poste de alumbrado público y, como consecuencia del choque, comenzó a incendiarse. El rápido accionar de los Bomberos y del personal de salud permitió controlar la situación y asistir al conductor, evitando un desenlace más grave en una zona urbana que, a esa hora, suele presentar escaso tránsito pero no deja de implicar riesgos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se registró en las primeras horas del viernes 2 de enero, en la calle Adela Yatel, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar un fuerte impacto y observar llamas que comenzaban a propagarse desde un vehículo. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un automóvil Fiat Duna que había colisionado contra un poste de luz de hierro, provocando importantes daños materiales y el inicio de un foco ígneo en la zona del motor.

De acuerdo a la información oficial, el impacto fue lo suficientemente violento como para generar un incendio en la cavidad del motor, una situación que suele repetirse en este tipo de siniestros debido a la rotura de componentes mecánicos y posibles pérdidas de fluidos inflamables. Ante este escenario, la dotación del móvil 551 desplegó de inmediato una línea de 38 milímetros con lanza de corte rápido, una maniobra clave para contener las llamas en sus primeros minutos y evitar que el fuego se propagara hacia el habitáculo del vehículo o alcanzara estructuras cercanas.

El operativo demandó además el uso de herramientas de fuerza. Los bomberos debieron emplear una barreta corta para liberar el capot, ya que el impacto había trabado la apertura normal del mismo. Esta intervención permitió acceder de manera directa al foco ígneo, sofocar completamente el incendio y proceder luego a la desconexión de la batería, una medida de seguridad fundamental para descartar riesgos de reignición o descargas eléctricas.

En paralelo al trabajo de extinción, se brindó asistencia al conductor del rodado, quien ya se encontraba fuera del vehículo al momento de la llegada de los servidores públicos. El hombre fue hallado tendido en el suelo a pocos metros del automóvil, con visibles signos de haber sufrido el impacto. Personal del nosocomio local intervino de inmediato para evaluar su estado de salud y brindarle las primeras atenciones, en un procedimiento preventivo habitual en este tipo de accidentes, donde las lesiones internas no siempre son evidentes en un primer momento.

Una vez controlado el incendio y asegurada la escena, el lugar quedó bajo custodia de la comisaría local, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias que derivaron en la colisión, no se descarta que factores como la velocidad, el estado del asfalto o una posible pérdida de control del vehículo hayan influido en el hecho, aspectos que serán analizados en las pericias posteriores.