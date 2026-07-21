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Una rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que una situación que podría haberse agravado en medio del invierno patagónico tuviera consecuencias mayores. Durante la mañana de este martes, personal de la División Cuartel 10° de Gobernador Gregores desplegó un operativo de asistencia sobre la Ruta Nacional N° 40 para auxiliar a tres personas que habían quedado varadas a unos 100 kilómetros al sur de la localidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento comenzó alrededor de las 6 de la mañana, cuando se recibió el aviso sobre una camioneta Toyota Hilux que no podía continuar su marcha debido a un desperfecto mecánico, agravado por la falta de combustible. La combinación de ambos inconvenientes dejó a los ocupantes inmovilizados en un sector alejado, donde las bajas temperaturas propias de la temporada invernal incrementaban el riesgo de permanecer durante varias horas a la intemperie.

Los agentes trabajando en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Con la información recibida, una dotación de Bomberos se dirigió al lugar para brindar asistencia. Tras arribar, los efectivos constataron que la camioneta presentaba una batería completamente descargada, situación que impedía su puesta en marcha incluso luego de solucionar la falta de combustible.

Frente a ese escenario, el personal desplegó distintas maniobras para restablecer el funcionamiento del vehículo. En primer término, suministró combustible suficiente para reanudar el recorrido y, posteriormente, realizó un remolque mediante una eslinga con el objetivo de generar las condiciones necesarias para que el motor pudiera volver a encender.

Según pudo saber este diario, gracias al trabajo coordinado de la dotación, la camioneta logró ponerse nuevamente en funcionamiento y los tres ocupantes pudieron continuar viaje sin necesidad de requerir una evacuación.

El operativo demandó más de cinco horas de trabajo, desarrollándose entre las 6:00 y las 11:30. Durante toda la intervención, los rescatistas verificaron el estado de salud de las personas involucradas, constatando que ninguna presentaba lesiones ni complicaciones derivadas del tiempo de espera.