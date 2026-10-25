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Personal de la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores interceptó una Ford F-100 durante un patrullaje preventivo sobre la Ruta Provincial N° 25, a unos 15 kilómetros de la localidad.

En el control, los efectivos detectaron irregularidades en la chapa patente y encontraron restos cárnicos que serían de origen bovino, informaron en la página de Facebook de la Policía de Santa Cruz.

El rodado en el que circulaba la persona demorada con un arma de fuego y carne bovina. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

En la caja del vehículo había costillares, cuartos, patas y una cabeza de animal sin señales identificatorias en las orejas. Ante el hallazgo, intervino el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, que dispuso las diligencias judiciales correspondientes.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró los restos cárnicos, una camioneta, un teléfono celular, un arma blanca con manchas de tonalidad pardo rojiza y un revólver calibre .22 con municiones.

Finalmente, los dos ocupantes quedaron sujetos a las actuaciones judiciales. Uno permaneció alojado en la Comisaría local, mientras que la otra persona fijó domicilio.