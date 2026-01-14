Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento vuelco ocurrido en uno de los tramos más exigentes de la Ruta Nacional 40 volvió a poner en primer plano la complejidad de la asistencia vial en el interior de Santa Cruz. El siniestro se registró durante la tarde del martes, a varios kilómetros de centros urbanos, y demandó un amplio despliegue de rescate, atención médica y logística sanitaria para asistir a seis personas de nacionalidad israelí que viajaban a bordo de una camioneta.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se produjo alrededor de las 18:10 horas, a unos 79 kilómetros al norte de Gobernador Gregores, en el sector norte de la mítica traza de la Ruta 40, conocida por sus extensos trayectos, la escasa señal de telefonía y las condiciones climáticas cambiantes que suelen complicar la circulación. Por motivos que aún son materia de análisis, una camioneta Chevrolet Blazer perdió estabilidad y terminó volcando sobre la banquina, generando una situación de riesgo para todos sus ocupantes.

A partir del alerta, se activó de inmediato la unidad de rescate. La dotación se desplazó hasta el lugar y comenzó a trabajar de manera coordinada con el equipo sanitario, encabezado por la doctora Cardozo, priorizando la evaluación inicial de las víctimas y la estabilización de quienes presentaban lesiones de mayor consideración.

Las secuelas que dejó el incidente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según se informó, una de las personas accidentadas fue hallada sobre el suelo y debió ser inmovilizada de forma completa mediante la colocación de collar cervical, tabla rígida e inmovilizadores laterales, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de traumas y ante la posibilidad de lesiones en la columna vertebral.

En paralelo, otra de las ocupantes, una mujer que había sido resguardada preventivamente en una camioneta particular Fiat Toro que se encontraba en la zona, presentaba signos de lesiones que requirieron un abordaje más complejo. En su caso, el personal aplicó collar cervical, chaleco de extricación y tabla rígida para garantizar un traslado seguro y evitar complicaciones durante el movimiento.

La magnitud del siniestro y la cantidad de personas involucradas obligaron a desplegar una logística sanitaria de mayor envergadura. Desde el hospital local de Gobernador Gregores se enviaron tres ambulancias para concretar el traslado de la totalidad de los ocupantes del vehículo, quienes presentaban distintos grados de lesiones. El operativo se extendió durante aproximadamente dos horas, un tiempo considerable que refleja tanto la complejidad del terreno como la distancia que separa a estas zonas de los centros asistenciales.

Una vez finalizada la evacuación de las víctimas, el procedimiento continuó con la preservación del lugar del hecho, tarea que quedó a cargo de la oficial ayudante González, de la comisaría local. Esta instancia resulta clave para las pericias posteriores que permitirán establecer con mayor precisión las causas del vuelco y reconstruir la dinámica del accidente.