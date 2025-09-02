Tentativa de abigeato en Santa Cruz: llevaban ocho ovejas en un auto y los descubrieron en un control policial Durante un control policial en Gobernador Gregores, la División Operaciones Rurales descubrió ocho ovejas transportadas en un vehículo sin documentación que acreditara su procedencia. Dos de los animales se encontraban muertos.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial realizado el domingo 31 de agosto permitió descubrir un presunto caso de abigeato en la provincia de Santa Cruz, cuando efectivos de la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores interceptaron un vehículo que transportaba ocho ovejas sin la documentación correspondiente.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la intersección de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 27, durante un control vehicular preventivo. El automóvil, un Volkswagen Bora, era conducido por un hombre identificado como Gómez, acompañado por Burgos, ambos mayores de edad.

Durante la inspección, los policías encontraron ocho ovinos en el asiento trasero del vehículo, de los cuales dos se encontraban fallecidos, todos con señales de propiedad en oreja y lóbulo. Además, se halló un canino de pelaje negro dentro del rodado.

Ante la imposibilidad de los ocupantes de acreditar la procedencia y titularidad de los animales, las autoridades policiales procedieron a la aprehensión de los involucrados, al secuestro del vehículo y al resguardo preventivo de los animales.

Concluidos los plazos legales, los imputados quedaron detenidos y comunicados a disposición del Juzgado de Instrucción Penal con asiento en Puerto Santa Cruz, mientras continúan las diligencias bajo directivas judiciales.