Una violenta disputa vecinal en pleno mediodía sacudió Gobernador Gregores. Lo que comenzó como una cita para “arreglar a las piñas” una deuda entre conocidos terminó con un hombre baleado en una pierna y otro con golpes en el rostro. La Policía trabaja para dar con los agresores, que escaparon del lugar en una camioneta blanca.

La localidad del interior de Santa Cruz fue escenario este lunes de un violento enfrentamiento que dejó a dos hombres heridos, uno de ellos con una herida de arma de fuego. Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió poco después del mediodía, en la esquina de las calles República de Chile y Perito Moreno, cuando dos vecinos se citaron para resolver una vieja disputa económica a los golpes.

Lejos de llegar a un acuerdo, la discusión escaló rápidamente. Cada uno de los involucrados llegó acompañado por un amigo, lo que aumentó la tensión en la escena. De las palabras pasaron a los empujones, luego a los golpes, hasta que uno de los participantes habría intentado utilizar un cuchillo. En ese momento, otro hombre -según las primeras versiones- extrajo un rifle calibre .22 desde una camioneta Toyota Hilux blanca y efectuó un disparo, hiriendo a uno de sus contrincantes en una pierna.

El sonido del arma y los gritos alertaron a vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato a la policía. Personal de la Comisaría local y una ambulancia del Hospital de Gobernador Gregores acudieron rápidamente al lugar. Los médicos confirmaron que el herido por arma de fuego presentaba una lesión de entrada y salida que no comprometió el hueso, mientras que su acompañante sufrió contusiones y cortes leves producto de los golpes recibidos. Ambos fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro.

Fuentes policiales confirmaron que los lesionados identificaron a los agresores, quienes también serían residentes de la misma localidad. La policía provincial, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción de Puerto Santa Cruz, desplegó un operativo para localizarlos, indicó el portal de noticias Señal Calafate.

En las últimas horas, la División de Investigaciones realizó un allanamiento en el que se habrían secuestrado armas coincidentes con las utilizadas en el hecho, aunque se aguardan los resultados periciales para confirmar si corresponden al disparo efectuado.