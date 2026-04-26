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Un violento siniestro vial ocurrido en la tarde del sábado en la mítica Ruta Nacional 40, en cercanías de Estancia La Ensenada, activó un amplio operativo de emergencia encabezado por personal de Gobernador Gregores. El despliegue, que implicó recorrer cerca de 200 kilómetros en plena estepa patagónica, dejó como saldo tres personas asistidas y trasladadas a un centro de salud.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró en un tramo de la Ruta 40 Norte, una de las arterias más extensas y desafiantes del país, donde las distancias, las condiciones climáticas y la escasa señalización suelen poner a prueba tanto a conductores como a equipos de emergencia. En ese contexto, una camioneta Toyota Hilux protagonizó un vuelco que la dejó recostada sobre su lateral derecho, fuera de la calzada.

Ante el alerta, personal de la División Cuartel 10° emprendió un operativo de largo alcance, recorriendo aproximadamente 200 kilómetros desde Gobernador Gregores hasta el lugar del siniestro. Según pudo saber este diario, al arribar, los tres ocupantes del vehículo ya habían recibido una primera asistencia por parte del equipo médico del hospital local, que actuó con rapidez para estabilizarlos y proceder a su traslado para una evaluación más completa.

La intervención no se limitó al rescate. Los bomberos realizaron tareas técnicas fundamentales para garantizar la seguridad en la escena, entre ellas la neutralización de la fuente de energía del rodado mediante la desconexión de la batería, una acción clave para evitar posibles focos de incendio tras el vuelco. Además, colaboraron en la recuperación de pertenencias de los accidentados, en un entorno donde cada objeto puede resultar vital en medio de la inmensidad patagónica.

El operativo demandó más de siete horas de trabajo ininterrumpido y puso en evidencia la importancia de la articulación entre distintos organismos. Personal policial de la comisaría local y el equipo del Hospital Distrital trabajaron de manera conjunta con los bomberos, en una sinergia que permitió resolver la situación sin mayores complicaciones.

Desde el cuartel interviniente destacaron el compromiso del personal ante este tipo de emergencias, especialmente considerando las largas distancias y las condiciones propias de la región. “Reafirmamos nuestro compromiso de estar presentes allí donde la comunidad nos necesite, sin importar las distancias”, señalaron tras el operativo.