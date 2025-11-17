Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que, alrededor de las 16.40 del domingo 16 de noviembre de 2025, efectivos de la División Comisaría Gobernador Gregores intervinieron en un grave accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 40, a unos 70 kilómetros al norte de la localidad. La alerta llegó a través del sistema 911, que reportó un vehículo volcado con personas lesionadas y una de ellas atrapada en el interior.

Ante la situación, se desplegó un operativo integrado por policías, dos ambulancias del hospital local y un equipo de rescate de la Unidad 10ª de Bomberos. Al llegar al lugar, se constató que el rodado involucrado era una camioneta Toyota con dominio extranjero, que presentaba severos daños compatibles con un vuelco a alta energía.

Una turista herida y un conductor fallecido

Dentro del vehículo se halló a una mujer belga de 52 años, quien ocupaba el asiento del acompañante. Presentaba lesiones visibles en sus extremidades inferiores y fue estabilizada en la zona antes de ser trasladada al hospital de Gobernador Gregores para su atención médica.

El conductor, un hombre de 73 años también de nacionalidad belga, fue encontrado sin signos vitales al momento del arribo de los equipos de emergencia. El médico de guardia certificó su fallecimiento en el lugar. La escena fue inmediatamente asegurada para preservar evidencia, conforme a las directivas del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil.

Investigación en curso por parte de la Justicia

La Policía llevó adelante el relevamiento preliminar, incluyendo documentación fotográfica, análisis de la zona y otras diligencias orientadas a establecer qué produjo el vuelco. Además, se acompañó el traslado de la víctima herida para garantizar su evaluación en el nosocomio local.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, a la espera de informes técnicos y médicos que permitan precisar las causas del siniestro y determinar cómo se produjo el accidente que terminó con una víctima fatal.