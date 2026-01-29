Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Ruta Nacional 40, ese extenso corredor que atraviesa la Patagonia y forma parte del paisaje cotidiano de Santa Cruz, volvió a ser escenario de un operativo de emergencia. A unos 20 kilómetros al norte de Gobernador Gregores, un incidente vial activó la intervención del Cuartel 10 de Bomberos, que desplegó un procedimiento de rescate vehicular para asistir a dos personas que se trasladaban en un automóvil.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando alrededor de las 16:30 se dio aviso a los servicios de emergencia a requerimiento de la comisaría local. Hasta el lugar se dirigió la Unidad de Rescate, con una dotación de tres efectivos especializados en este tipo de intervenciones, habituales en rutas de largas distancias donde cualquier imprevisto puede convertirse en una situación de riesgo.

Al arribar, los bomberos constataron que el vehículo involucrado, un Toyota Yaris, había quedado sobre la banquina, apoyado sobre sus cuatro ruedas. Sin embargo, la posición final del rodado no reflejaba necesariamente la magnitud del episodio: debajo de la carrocería, cerca de la rueda trasera derecha —según la referencia visual de los rescatistas— se encontraba una roca de gran tamaño, un elemento que pudo haber sido determinante en la pérdida de control o en la detención abrupta del auto.

En el interior del vehículo se encontraban dos personas, ambas conscientes al momento de la asistencia. El conductor, identificado como Rogel M., manifestó no presentar dolencias, aunque igualmente fue examinado por personal sanitario del hospital local, tal como marcan los protocolos ante cualquier siniestro vial. Distinta era la situación de su acompañante, Benavídez Y., quien refería dolor en la zona del tórax, un síntoma que encendió de inmediato las alertas entre los intervinientes.

Los daños que presentó el Yaris tras el incidente. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Frente a ese cuadro, el equipo de rescate aplicó un procedimiento de estabilización e inmovilización. La mujer fue colocada con collar cervical y asegurada sobre una tabla rígida, técnica utilizada para prevenir lesiones secundarias en columna y tronco ante la sospecha de traumatismos. Posteriormente fue trasladada en ambulancia al nosocomio local, bajo la atención de un enfermero, para una evaluación médica más profunda.

Mientras se desarrollaba la asistencia a las personas, los bomberos también llevaron adelante tareas de prevención sobre el vehículo. Se realizó la desconexión de la fuente de energía del rodado, es decir, de la batería, una medida clave para evitar cortocircuitos o posibles focos de incendio tras un incidente. En rutas abiertas como la 40, donde la ayuda puede demorar y las condiciones climáticas suelen ser exigentes, este tipo de acciones resultan fundamentales.

En el lugar también trabajó personal de la comisaría local, en una intervención coordinada que permitió asegurar la escena y facilitar el trabajo de los equipos sanitarios. Ambas personas involucradas son procedentes de la localidad de Los Antiguos, otro punto emblemático del mapa santacruceño, lo que vuelve a poner de relieve la intensidad de circulación entre localidades patagónicas a través de esta vía estratégica.

El operativo concluyó alrededor de las 17:00, cuando la dotación regresó a su unidad sin novedades en cuanto a personal y material, tras cumplir con las tareas de rescate y prevención.