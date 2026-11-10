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Durante la tarde-noche del pasado lunes, un voraz incendio generalizado devoró por completo un automóvil particular en el sector del Gran Bajo San Julián, movilizando a una dotación de bomberos en un operativo contrarreloj que, afortunadamente, no arrojó víctimas personales que lamentar pero sí cuantiosos daños materiales.

El alerta se recibió en la guardia de la División Cuartel 3° de Bomberos cuando la tranquilidad de la traza nacional se vio abruptamente interrumpida. El despliegue operativo quedó comprendido estrictamente en la franja horaria que fue desde las 18:35 hasta las 20:30 horas, lapso durante el cual los servidores públicos debieron extremar las medidas de seguridad sobre la calzada para contener un siniestro que amenazaba con propagarse debido a las características del entorno patagónico.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar de los hechos, el incidente tuvo como protagonista a un automovilista oriundo de la localidad de Gobernador Gregores que circulaba a bordo de un vehículo marca Volkswagen Gol. Por motivos que se intentan establecer con precisión técnica, el rodado experimentó una repentina contingencia electromecánica en el sector del motor.

Según pudo saber La Opinión Austral, al percibir los primeros indicios del desperfecto, el conductor atinó a detener la marcha a un costado de la ruta nacional, una maniobra preventiva que no logró evitar el desenlace fatal para la unidad motriz.

En cuestión de segundos, lo que comenzó como un foco ígneo de escasa magnitud en las entrañas mecánicas del vehículo se transformó en un incendio generalizado. Las llamas ganaron fuerza con una velocidad alarmante, propagándose sin pausa desde el compartimiento del motor hacia la totalidad de la estructura y el habitáculo del Volkswagen Gol, envolviendo el rodado en una densa columna de humo negro que alertó a otros transportistas que transitaban por la zona.

Al arribar al lugar del suceso, la dotación de la División Cuartel 3° desplegó de inmediato líneas de ataque con mangueras de alta presión para combatir el fuego frontalmente. Las tareas iniciales se concentraron en sofocar las llamas más intensas y, posteriormente, ejecutar un minucioso proceso de enfriamiento total sobre la carrocería y los componentes calientes para descartar cualquier tipo de reencendido latente, dada la acumulación de materiales combustibles y plásticos en fusión.

En paralelo a la labor bomberil, el operativo contempló una estrecha coordinación para asistir al conductor damnificado, quien recibió contención y evaluación médica primaria en el sitio para constatar que se encontraba ileso tras el susto. Asimismo, los efectivos procedieron al aseguramiento integral del área perimetral sobre la calzada nacional, ordenando el tránsito vehicular para prevenir nuevos incidentes viales en plena banquina, mientras peritos especializados realizaban las diligencias de rigor para documentar el estado en el que quedó el automóvil.