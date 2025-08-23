Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio alteró la tranquilidad de Gobernador Gregores este viernes, cuando una de las habitaciones del albergue del Complejo Deportivo Evita 92 se vio afectada por las llamas. Si bien el episodio generó preocupación entre vecinos y autoridades, la rápida intervención de los bomberos permitió sofocar el fuego en cuestión de minutos y evitar consecuencias mayores.

El siniestro no dejó personas heridas ni intoxicadas, ya que al momento del hecho los ocupantes de la habitación no se encontraban en el lugar. El espacio había sido asignado a una delegación de jóvenes deportistas que llegó a la localidad para participar durante el fin de semana de un torneo de fútbol.

Los peritajes realizados indican que el fuego se habría iniciado de manera accidental, luego de que una cama y su colchón entraran en contacto con un calefactor instalado en la habitación. La hipótesis descarta, al menos por el momento, cualquier tipo de intencionalidad. Sin embargo, como ocurre en este tipo de episodios, las autoridades mantendrán las investigaciones