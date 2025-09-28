Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del viernes pasado se registró un violento siniestro vial en Gobernador Gregores, donde, además de poner en riesgo la vida de su protagonista, derivó en un episodio de resistencia y desorden que obligó a la intervención policial y médica. Un Fiat Strada gris terminó volcado sobre la Ruta de Tránsito Pesado, a la altura del Cementerio local, y su conductor fue detenido en carácter de contraventor tras confirmarse que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió cerca de la 1:20 de la madrugada, cuando efectivos de la División Comisaría Gobernador Gregores acudieron al lugar tras un llamado de alerta. Al arribar, encontraron la camioneta volcada, apoyada sobre su techo, con serios daños en la carrocería, espejos, cristales y techo. El detalle que encendió las alarmas fue que el vehículo estaba vacío: no había rastros del conductor ni de acompañantes en la escena.

Inmediatamente, los uniformados desplegaron un rastrillaje en la zona para dar con posibles ocupantes. Fue un vecino quien aportó información clave: el hombre que manejaba había abandonado el lugar por sus propios medios. Con ese dato, minutos después la policía logró ubicar al involucrado, un hombre mayor de edad que presentaba claros signos de ebriedad y que, en primera instancia, se negó a identificarse.

Según pudo saber este diario, la situación se tornó aún más tensa cuando fue trasladado al hospital local para recibir atención y someterse a los exámenes de rigor. Allí, además de confirmar la sospecha de consumo de alcohol mediante extracción sanguínea, el conductor insultó y agredió verbalmente al personal interviniente, lo que terminó de configurar su traslado a sede policial en calidad de detenido contraventor.

El vehículo siniestrado fue secuestrado y trasladado al Depósito Judicial, quedando a disposición del Juzgado Municipal de Faltas, que deberá determinar las sanciones correspondientes tanto por el estado de ebriedad como por las contravenciones cometidas.