Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un Renault Clio blanco volcó en el sector de tránsito pesado de la Circunvalación de la ciudad de Gobernador Gregores y quedó apoyado sobre su techo, en una imagen que impactó a quienes circulaban por la zona. La rápida intervención de los bomberos evitó mayores consecuencias y permitió restablecer la normalidad en el lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de las 09:15 horas, cuando personal de la División Cuartel 10 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz fue alertado sobre un accidente vial en uno de los puntos más utilizados por transporte de carga y maquinaria pesada de Gobernador Gregores. Al arribar con la unidad autobomba, los efectivos constataron que el vehículo había volcado y se encontraba completamente invertido sobre la cinta asfáltica.

A pesar de la violencia del impacto y la posición final del rodado, el conductor logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. De inmediato fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local para una evaluación preventiva, a fin de descartar lesiones internas o secuelas derivadas del vuelco. Según trascendió, se encontraba consciente y en estado estable.

El sector donde ocurrió el accidente es conocido por concentrar circulación de tránsito pesado, con camiones y equipos de gran porte que ingresan y egresan de la localidad. Si bien las causas del vuelco no fueron informadas oficialmente, no se descarta que la dinámica propia del área haya sido un factor determinante.

Tras verificar que no hubiera personas atrapadas, la dotación de bomberos desplegó una labor técnica para restablecer la seguridad vial. Utilizando un malacate -herramienta clave para este tipo de intervenciones- lograron reposicionar el automóvil sobre sus cuatro ruedas. Esta maniobra permitió liberar la calzada y evitar obstrucciones que pudieran generar nuevos riesgos para otros conductores.

Desde los equipos intervinientes reiteraron la importancia de extremar las precauciones al transitar por sectores de tráfico pesado, mantener la atención constante y adecuar la velocidad a las condiciones del camino.