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La tranquilidad de la noche del viernes se vio interrumpida por un accidente vial registrado sobre la Ruta Nacional 40 Norte, en cercanías de Gobernador Gregores, donde un vehículo utilitario terminó volcado a varios metros de la cinta asfáltica y obligó al despliegue de un importante operativo preventivo encabezado por personal de emergencias, Policía y trabajadores viales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro ocurrió alrededor de las 22:30 horas a la altura del kilómetro 180, en inmediaciones del acceso a un establecimiento rural de la zona, un tramo caracterizado por largas distancias, escasa iluminación natural durante la noche y condiciones climáticas que muchas veces vuelven compleja la circulación.

El alerta fue recibido por la comisaría local, que inmediatamente informó la situación al personal de la División Cuartel 10°, activando un protocolo de asistencia y seguridad vial. A partir de ese requerimiento, una dotación integrada por tres efectivos especializados partió hacia el lugar a bordo de una unidad de rescate equipada para intervenir en este tipo de emergencias.

Los bomberos trabajando en la zona del motor de la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Cuando los bomberos arribaron al sector encontraron un Volkswagen Saveiro completamente volcado sobre su techo en la banquina, a unos cinco metros de la ruta. La imagen del rodado invertido evidenciaba la violencia de la maniobra y generó preocupación entre quienes participaron del operativo.

Sin embargo, uno de los datos que llevó alivio a los equipos de emergencia fue que el conductor, quien era además el único ocupante del vehículo, ya había sido evacuado momentos antes y trasladado preventivamente por una ambulancia proveniente de la localidad de Bajo Caracoles.

Aunque hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud del conductor, fuentes intervinientes señalaron que el traslado tuvo carácter preventivo, una práctica habitual en este tipo de accidentes debido al riesgo de lesiones internas o traumatismos que pueden manifestarse tiempo después del impacto.

Una vez asegurada la atención médica del ocupante, el foco del operativo pasó a centrarse en la prevención de riesgos en la escena del siniestro. El personal de bomberos procedió rápidamente a realizar la desconexión de la fuente de energía del vehículo para evitar cortocircuitos, posibles incendios o cualquier contingencia derivada del vuelco.