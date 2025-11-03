Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio que involucraba armas de fuego obligó a la intervención inmediata del personal policial de Gobernador Gregores en las últimas horas. Según informaron fuentes oficiales, cerca de las 5:30 de la madrugada del 2 de noviembre, una mujer alertó a los efectivos de la Comisaría local sobre la presencia de un hombre que habría realizado dos disparos al aire frente al local nocturno “Paja Brava”, ubicado en la intersección de Luis Sánchez y Perito Moreno.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el aviso puso en alerta a los uniformados, que rápidamente acudieron al lugar para verificar la situación. Al advertir la llegada del personal policial, el individuo ingresó al interior del establecimiento e intentó deshacerse del arma arrojándola dentro del depósito de agua del inodoro del baño de caballeros, según confirmaron los investigadores.

Pese a su intento por disimular el accionar, el sujeto fue identificado y reducido sin mayores incidentes. Según pudo saber este diario, se trata de un joven de 23 años, quien presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Tras ser trasladado al hospital distrital para su revisión médica, quedó alojado en la dependencia policial en carácter de aprehendido, por disposición del Juzgado Penal con asiento en Puerto Santa Cruz.

Durante la inspección ocular del lugar, el personal policial halló una munición calibre 9×19 mm y un revólver calibre .38, ambos secuestrados bajo estricta cadena de custodia. Los elementos fueron remitidos a las pericias correspondientes con el objetivo de determinar si el arma había sido efectivamente disparada y en qué condiciones se encontraba.

Asimismo, se tomó declaración testimonial a la mujer que había alertado sobre el hecho, quien ratificó la secuencia de los acontecimientos y colaboró con los agentes en la reconstrucción de lo ocurrido.

Fuentes de la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz destacaron la rápida respuesta y el profesionalismo de los efectivos que intervinieron en el operativo, remarcando que su accionar permitió neutralizar una situación potencialmente peligrosa y resguardar la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, alrededor de las 10:50 del mismo día, se notificó formalmente al causante de su situación procesal, quedando detenido en carácter comunicado, conforme lo dispuesto por la sede judicial interviniente.