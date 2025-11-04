Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un turista brasileño que recorría la Patagonia en moto debió ser auxiliado este sábado tras sufrir un accidente en la Ruta Nacional N° 40, a unos 90 kilómetros al norte de Gobernador Gregores, en la zona de Tamel Aike. El hombre, que viajaba junto a un grupo de compatriotas, habría perdido el control de su vehículo a raíz de un desperfecto mecánico.

La mañana del lunes transcurría tranquila sobre la extensa Ruta 40, cuando un imprevisto alteró el ritmo del viaje de un grupo de motociclistas brasileños que recorrían el sur del país.

Según pudo saber La Opinión Austral, en las inmediaciones del paraje Tamel Aike, a unos 90 kilómetros de Gobernador Gregores, uno de los integrantes del grupo perdió el control de su moto y cayó sobre la banquina, sufriendo heridas que requirieron asistencia médica inmediata.

Según los primeros reportes, el accidente se habría producido por un desperfecto mecánico en el rodado, aunque las causas exactas serán analizadas por la Policía de la Provincia de Santa Cruz. Las condiciones climáticas eran favorables al momento del hecho: la visibilidad era buena y el asfalto se encontraba en óptimas condiciones, descartándose que el estado del tiempo haya influido en el siniestro.

El estado en el que quedó la motocicleta. FOTO: LA GACETA TRUNCADENSE

El motociclista fue hallado por funcionarios provinciales que transitaban la zona realizando tareas de inspección sobre la traza vial. Gracias al uso de un sistema de comunicación satelital, los agentes lograron dar aviso inmediato tanto a la Policía Provincial como al Hospital de Gobernador Gregores, lo que permitió una respuesta rápida y coordinada.

A los pocos minutos, personal sanitario del nosocomio local arribó al lugar con una ambulancia, brindando las primeras atenciones al herido, quien luego fue trasladado para su evaluación médica. En tanto, los funcionarios que dieron aviso participaron activamente en las tareas de asistencia inicial, acompañando al grupo de motociclistas y colaborando con las autoridades hasta la llegada del personal especializado.