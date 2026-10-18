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Un imprevisto vial registrado a pocos kilómetros de la localidad de Gobernador Gregores movilizó de urgencia a las dotaciones de rescate locales, luego de que un automóvil particular perdiera el control, despistara de la calzada y terminara volcado de manera aparatosa fuera de la banquina.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro se desencadenó minutos antes de las ocho de la mañana sobre la traza de la Ruta Provincial N° 27, exactamente a 4,6 kilómetros del ingreso a la comunidad gregorense. Al recibir el alerta correspondiente emitido por la Comisaría de la jurisdicción, efectivos de la División Cuartel 10° de Bomberos acudieron prestamente al lugar a bordo de sus unidades operativas, montando un dispositivo de asistencia e intervención técnica que se extendió desde las 07:45 hasta las 08:30 horas.

Al arribar al punto geográfico señalado, los rescatistas constataron la gravedad visual del escenario: un vehículo Volkswagen Gol se hallaba completamente invertido, posado sobre su techo en el interior de una hondonada anegada por acumulación de agua al costado del camino. Ante este panorama, el personal de bomberos implementó un protocolo de estabilización y recuperación del rodado utilizando el malacate de alta potencia de la unidad de rescate, maniobra estratégica que permitió reposicionar el automóvil sobre sus ruedas y remolcarlo de forma segura hasta el nivel de la calzada. De manera complementaria, los técnicos procedieron a la desconexión preventiva de la batería para neutralizar cualquier riesgo de cortocircuito o eventual incendio por fuga de fluidos.

En el plano asistencial, la articulación interinstitucional entre la Policía provincial y el sistema de salud funcionó con notable celeridad. Previo a la llegada del equipo de bomberos al lugar del vuelco, el único ocupante y conductor del vehículo había sido evacuado preventivamente por el personal sanitario hacia el nosocomio regional de Gobernador Gregores. Tras ser sometido a los exámenes médicos de rigor para evaluar su estado general, las autoridades informaron con alivio que no presentaba lesiones de gravedad, permaneciendo fuera de peligro.

El operativo concluyó exitosamente una vez que tanto la calzada provincial como el automóvil involucrado quedaron completamente asegurados, restituida la normalidad en la circulación del sector.