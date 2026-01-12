Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de importantes dimensiones generó momentos de extrema tensión este domingo por la tarde en la ciudad de Gobernador Gregores, cuando una vivienda de dos plantas ubicada sobre la calle Vladimiro Brizic fue alcanzada por un fuego que se propagó con violencia en cuestión de minutos. Gracias a una rápida reacción de los ocupantes y a un operativo coordinado de los bomberos, no hubo que lamentar víctimas, aunque los daños materiales fueron significativos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro se desató pocos minutos después de las 16:00 horas, cuando una alerta máxima movilizó a los servicios de emergencia locales. Al arribar al lugar, el personal se encontró con un incendio generalizado en la planta baja de una casa de aproximadamente 55 metros cuadrados, con llamas que comprometían la estructura principal y una intensa carga térmica que ya comenzaba a afectar la planta alta mediante el humo.

Uno de los datos más sensibles del episodio es que, al momento de iniciarse el fuego, tres menores de edad se encontraban dentro de la vivienda. Según se pudo reconstruir, los niños escucharon una fuerte explosión y advirtieron de inmediato la presencia de humo espeso. Esa rápida percepción del peligro fue clave: lograron evacuar el inmueble por sus propios medios y ponerse a resguardo, evitando una tragedia que podría haber tenido consecuencias irreversibles. La escena, cargada de angustia, fue seguida con atención por vecinos del barrio, que dieron aviso y colaboraron hasta la llegada de los bomberos.

El operativo desplegado fue de gran magnitud para una ciudad del interior provincial. Se movilizaron dos autobombas, con una dotación total de ocho efectivos. Los bomberos atacaron el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros equipadas con lanzas de corte rápido, una estrategia fundamental para contener el avance de las llamas hacia la planta alta y evitar el colapso total de la estructura. El trabajo demandó precisión, esfuerzo físico y coordinación, en un contexto donde el fuego se mostraba especialmente agresivo.

De acuerdo con el peritaje posterior, realizado por el oficial subinspector Lucas Díaz, el incendio tuvo un origen accidental vinculado a una contingencia eléctrica. La investigación determinó que el foco inicial se produjo en una heladera ubicada al fondo de la planta baja. La propagación fue calificada como “violenta” debido a que la puerta de la vivienda se encontraba abierta, lo que facilitó el ingreso constante de oxígeno y generó el conocido efecto chimenea, acelerando el desarrollo del fuego y elevando rápidamente la temperatura en el interior del inmueble.

Las tareas de extinción y enfriamiento se extendieron durante aproximadamente dos horas y media, hasta que la situación fue completamente controlada y la escena quedó asegurada. A lo largo del operativo no se registraron heridos, ni entre los ocupantes de la vivienda ni entre el personal interviniente, un dato que trajo alivio en medio de un escenario complejo. En el lugar también colaboró personal de la comisaría local, que brindó apoyo y garantizó la seguridad del perímetro.