Una práctica de manejo que buscaba ganar confianza al volante terminó en un accidente inesperado en Gobernador Gregores. En la noche del jueves, una mujer que conducía un Volkswagen Bora perdió el control del vehículo y terminó incrustada dentro de un baldío, tras impactar contra el cerco perimetral de la propiedad.

La situación generó preocupación en la zona y motivó la intervención inmediata de la Policía local, que convocó al Cuartel 10° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz para brindar asistencia y asegurar el sector.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, al llegar, los bomberos constataron que la conductora había logrado salir por sus propios medios, aunque muy afectada por el susto. En primera instancia, se procedió a desconectar la batería del rodado para evitar riesgos eléctricos o un principio de incendio, una maniobra preventiva indispensable en este tipo de escenarios.

Debido al complicado posicionamiento del automóvil, que había terminado parcialmente dentro del terreno, fue necesaria la utilización del malacate de la autobomba para retirar el vehículo y ubicarlo nuevamente sobre la vereda municipal. Una tarea milimétrica que permitió evitar daños mayores tanto en la propiedad como en el automóvil.