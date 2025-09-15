Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del lunes, la Ruta Nacional N°40 fue escenario de un accidente que pudo haber tenido consecuencias más graves. A pocos kilómetros de la localidad de Gobernador Gregores, un Toyota Corolla volcó y terminó a más de quince metros de la calzada, dejando la imagen de un rodado destrozado y con el techo visiblemente hundido. La conductora, única ocupante del vehículo, fue trasladada al hospital local para su atención, aunque trascendió que su vida no correría peligro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió en horas de la noche, en un tramo de la ruta que suele tener un tránsito reducido pero que, por sus características, exige una conducción prudente. Hasta el momento no se conocen mayores detalles de la mecánica del siniestro ni si la mujer llevaba colocado el cinturón de seguridad, elemento que muchas veces marca la diferencia entre un susto y una tragedia. Personal de la División Cuartel 10ª de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió rápidamente al lugar y desplegó un operativo de seguridad para controlar la escena.

Según pudo saber este diario, los bomberos se encargaron de realizar las tareas preventivas de rigor, verificando que el vehículo no presentara riesgos de incendio. El rodado, que había quedado sobre sus cuatro ruedas pero con importantes daños materiales, fue asegurado en el sitio para evitar cualquier otra complicación.

Desde la fuerza indicaron que la prioridad fue garantizar la seguridad del área y permitir que personal médico pudiera abocarse a la atención de la conductora. En el lugar también intervinieron agentes de la Comisaría de la localidad quienes realizaron las pericias correspondientes y resguardaron la escena del suceso.