Santiago Menco, veterano de guerra, viajó este sábado desde Río Gallegos hacia las islas Malvinas, donde combatió en 1982.

Nacido en Lago Posadas y residente en Gobernador Gregores desde 1991, el veterano participó el 8 de diciembre de la 45° Peregrinación a Güer Aike, oportunidad en la que dialogó con La Opinión Austral y adelantó que regresaría a las islas este 10 de enero.

“Cumpliré mis 63 años en Malvinas, más no puedo pedir, gracias a mi familia por su apoyo. Malvinas nos une“, expresó emocionado en sus redes sociales.