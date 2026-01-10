Your browser doesn’t support HTML5 audio
Santiago Menco, veterano de guerra, viajó este sábado desde Río Gallegos hacia las islas Malvinas, donde combatió en 1982.
Nacido en Lago Posadas y residente en Gobernador Gregores desde 1991, el veterano participó el 8 de diciembre de la 45° Peregrinación a Güer Aike, oportunidad en la que dialogó con La Opinión Austral y adelantó que regresaría a las islas este 10 de enero.
“Cumpliré mis 63 años en Malvinas, más no puedo pedir, gracias a mi familia por su apoyo. Malvinas nos une“, expresó emocionado en sus redes sociales.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario