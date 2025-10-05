Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un adolescente tuvo que ser hospitalizado luego de que un hombre mayor de edad lo golpeara durante un partido de fútbol que se disputó en la localidad de Gobernador Gregores.

A consecuencia de los golpes, el adolescente de 16 años convulsionó y debió ser trasladado al hospital de Comandante Luis Piedra Buena.

La Opinión Austral pudo saber que el paciente quedó en observación por 48 horas. En tanto que el hombre que lo golpeó es un trabajador de la construcción y, además, boxeador.

Desde UOCRA Gobernador Gregores emitieron un comunicado en el que informaron a la comisaría que como organizador del evento “se deslinda de toda responsabilidad en lo sucedido en el partido”.

Asimismo, el texto que lleva la firma de Denis Rosales, indican que “en todo momento, apelamos al buen juego y compañerismo, no estamos de acuerdo con la violencia de todo tipo. Repudiamos el accionar del jugador y la reacción del mismo“.

Por último, dieron a conocer que se suspendió el evento y desearon la pronta recuperación del jugador afectado.